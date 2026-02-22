Скидки
Серхио Перес оценил перспективы Хаджара в «Ред Булл»

Серхио Перес оценил перспективы Хаджара в «Ред Булл»
Пилот «Кадиллака» Серхио Перес высказался о перспективах гонщика «Ред Булл» француза Исака Хаджара в австрийской команде.

«Думаю, он готов перейти в «Ред Булл» при таких изменениях в регламенте. Считаю его очень талантливым гонщиком, он это показал. Уверен, если он будет сохранять спокойствие на протяжении всего года, у него будет очень успешная карьера», — приводит слова Переса издание GPblog.

Ранее в интервью 21-летний Хаджар высказался о критике новых болидов Формулы-1, которые, по его мнению, являются недостаточно быстрыми.

«Приходится больше включать мозг». Хаджар согласился с критикой новых болидов Ф-1

Разбитый болид Исака Хаджара на предсезонных тестах Формулы-1 в Барселоне

