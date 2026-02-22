Ваулз: в «Ред Булл» придушили мотор на тестах

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о раскладе сил в Формуле-1 по итогам тестов.

«Люди ведут свои игры. «Ред Булл» выглядел очень здорово, пока мы не начали говорить о его силовой установке. После этого команда сильно задушила мотор.

«Феррари»? Их можно похвалить. Там придумывают инновационные решения, продвигаются вперёд. На мой взгляд, команда действительно сильна. «Мерседес» тоже хорошо стартовал сезон и показывал свои сильные стороны во все дни тестов. Нельзя его списывать.

Многое зависит от игр с силовой установкой и топливной загрузкой. Сейчас сложно сказать. Добавил бы, что форма команд будет как никогда сильно меняться от трассы к трассе в зависимости от характеристик силовых установок и болидов. Даже если подумать, что «Феррари» сейчас выиграла бы гонку в Бахрейне, это не значит, что им удастся то же самое в Мельбурне», — приводит слова Ваулза PlanetF1.