Штайнер оценил силу команд Формулы-1 в сезоне-2026

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался раскладе сил в пелотоне Формулы-1.

«Сейчас победитель — «Мерседес». Эта команда очень сильна. Но я также упомяну трёх других грандов: «Макларен», «Ред Булл» и «Феррари». Эта четвёрка впереди. Как мне кажется, именно «Мерседес» и Джордж Рассел будут фаворитами в Австралии. Антонелли слишком молод. Он тоже очень хорош, просто молод. У Джорджа есть талант, чтобы стать чемпионом мира, если машина позволит. И прямо сейчас у него есть такой болид в «Мерседесе». Вот почему я считаю, что Джордж — фаворит в борьбе за титул в этом году.

«Феррари»? Это «Феррари». Кто знает, где она на самом деле. Команда в группе лидеров, но опережает ли она остальных? Вот в чём вечная проблема с «Феррари». Да, болид хорош. И я уверен, что Шарль Леклер хочет стать чемпионом мира. Если машина позволит, он приложит все усилия, чтобы наконец вернуть титул итальянской команде», — приводит слова Штайнера Sport1.