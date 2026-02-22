Скидки
Алонсо: всё можно исправить и починить в краткосрочной и среднесрочной перспективе

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался об итогах предсезонных тестов.

«Думаю, всё можно исправить и починить в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Не думаю, что что-то нельзя исправить, но нужно подождать и посмотреть. Постараемся исправить всё, что можем, до этапа в Австралии. А после попробуем исправить как можно больше в первые пару уикендов, пока не слишком поздно. Но у меня оптимистичный настрой. Думаю, у всего есть своё решение», — приводит слова Фернандо Алонсо RacingNews365.

Напомним, «Астон Мартин» столкнулся с большим количеством проблем в ходе предсезонной подготовки.

