Хюлькенберг: до Мельбурна можно только распространять слухи

Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг подвёл итоги предсезонных тестов Формулы-1.

«Без сомнения, ощущается очень хороший прогресс, если сравнивать с тем, что было на первых тестах в Барселоне. Конечно, есть позитивные моменты, но делать выводы ещё рано. Всегда есть вещи, которые нужно сделать, улучшить, оптимизировать.

До Мельбурна можно только распространять слухи. Даже после первых нескольких гонок мы не узнаем, где располагаемся. В данный момент многое зависит от трассы, от того, как твоя техника чувствует себя на разных автодромах. Так что подождём и посмотрим, пока все перестанут прикрываться в квалификации. Тогда и узнаем.

Думаю, мы в порядке, однако над многими аспектами необходимо поработать, есть пространство для улучшений. Рано рассуждать. Надеюсь, мы конкурентоспособны и находимся где-то в средней группе, но посмотрим, что будет через несколько недель», – приводит слова Хюлькенберга Crash.