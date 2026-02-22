«Мерседес» — лучший по итогам тестов по версии The Race, «Астон Мартин» — худший

Издание The Race опубликовало свой рейтинг команд на сезон-2026 Формулы-1. На первой строчке по итогам тестов оказался «Мерседес».

Рейтинг команд по версии The Race:

1. «Мерседес».

2. «Феррари».

3. «Макларен».

4. «Ред Булл».

5. «Хаас».

6. «Альпин».

7. «Рейсинг Буллз».

8. «Ауди».

9. «Уильямс».

10. «Кадиллак».

11. «Астон Мартин».

Общее число пройденных кругов:

1. «Мерседес» — 432 круга.

2. «Рейсинг Буллз» — 407.

3. «Хаас» — 404.

4. «Макларен» — 395.

5. «Уильямс» — 368.

6. «Альпин» — 359.

7. «Ауди» — 357.

8. «Ред Булл» — 329.

9. «Феррари» — 324.

10. «Кадиллак» — 266.

11. «Астон Мартин» — 128.

Напомним, лучший результат в третий день тестов показал пилот «Феррари» Шарль Леклер — быстрейший круг монегаска составил 1:31.992, что на 0,879 секунды быстрее, чем у Ландо Норриса из «Макларена».