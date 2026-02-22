«Мерседес» — лучший по итогам тестов по версии The Race, «Астон Мартин» — худший

Издание The Race опубликовало свой рейтинг команд на сезон-2026 Формулы-1. На первой строчке по итогам тестов оказался «Мерседес».
Рейтинг команд по версии The Race:
1. «Мерседес».
2. «Феррари».
3. «Макларен».
4. «Ред Булл».
5. «Хаас».
6. «Альпин».
7. «Рейсинг Буллз».
8. «Ауди».
9. «Уильямс».
10. «Кадиллак».
11. «Астон Мартин».
Общее число пройденных кругов:
1. «Мерседес» — 432 круга.
2. «Рейсинг Буллз» — 407.
3. «Хаас» — 404.
4. «Макларен» — 395.
5. «Уильямс» — 368.
6. «Альпин» — 359.
7. «Ауди» — 357.
8. «Ред Булл» — 329.
9. «Феррари» — 324.
10. «Кадиллак» — 266.
11. «Астон Мартин» — 128.
Напомним, лучший результат в третий день тестов показал пилот «Феррари» Шарль Леклер — быстрейший круг монегаска составил 1:31.992, что на 0,879 секунды быстрее, чем у Ландо Норриса из «Макларена».