Бакстон: Хэмилтон и Алонсо надеялись, что новые машины будут играть на их сильных сторонах

Бывший ведущий F1 TV Уилл Бакстон предположил, что Льюис Хэмилтон («Феррари») и Фернандо Алонсо («Астон Мартин») возлагали большие надежды на новый регламент 2026 года, рассчитывая, что машины нового поколения вновь будут соответствовать их стилю пилотирования.

«Предыдущий регламент не подходил гонщикам определённого поколения. Посмотрите на Льюиса, Фернандо, Даниэля Риккардо, Валттери Боттаса или Серхио Переса — они примерно одного поколения. Они не смогли раскрыться при старых правилах. В конечном счёте это поставило точку в карьере Даниэля и нанесло непоправимый ущерб карьере Чеко.

Но все они ждали новых правил, надеялись, что когда машины станут более лёгкими и подвижными, это снова будет играть на их сильных сторонах. Неудивительно, что они так открыто выражают свои чувства к новым машинам. Это был их шанс, их возможность вернуться к стилю машин и гонок, что они любили, это позволило бы Льюису Хэмилтону, выигравшему семь титулов, снова проявить себя.

Льюис не разучился пилотировать между 2021-м и 2022-м. Изменилась машина. Не думаю, что изменился гонщик. Если машины этого года снова не будут играть на их сильных сторонах, станет ли это началом конца? Или начало конца случилось ещё в 2022-м? За этим будет невероятно интересно наблюдать», — приводит слова Бакстона издание Motorsport.

