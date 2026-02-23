В «Рейсинг Буллз» подтвердили, что Цунода будет участвовать в тренировках

Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн подтвердил, что японский резервист команды Юки Цунода будет участвовать в тренировках Формулы-1.

«Замечательно, что Юки по-прежнему в нашей семье. Он уже давно является частью этой команды. Здорово, что он всё ещё будет появляться в паддоке. Его вклад имеет огромную ценность для команды. Он будет сильно помогать нам, работая на симуляторе.

При этом Юки проведёт несколько пятниц. Не знаю, в машинах обеих команд или только нашей, однако он будет участвовать в первых практиках. Кроме того, Цунода будет много работать на симуляторе для нас. Это фантастика то, что мы будем получать помощь от гонщика такого калибра в ходе уикенда», – приводит слова Пермейна RacingNews365.