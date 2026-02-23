Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Рейсинг Буллз» подтвердили, что Цунода будет участвовать в тренировках

В «Рейсинг Буллз» подтвердили, что Цунода будет участвовать в тренировках
Комментарии

Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн подтвердил, что японский резервист команды Юки Цунода будет участвовать в тренировках Формулы-1.

«Замечательно, что Юки по-прежнему в нашей семье. Он уже давно является частью этой команды. Здорово, что он всё ещё будет появляться в паддоке. Его вклад имеет огромную ценность для команды. Он будет сильно помогать нам, работая на симуляторе.

При этом Юки проведёт несколько пятниц. Не знаю, в машинах обеих команд или только нашей, однако он будет участвовать в первых практиках. Кроме того, Цунода будет много работать на симуляторе для нас. Это фантастика то, что мы будем получать помощь от гонщика такого калибра в ходе уикенда», – приводит слова Пермейна RacingNews365.

Материалы по теме
Настал год «Феррари»? Итоги финальных тестов команд Формулы-1
Настал год «Феррари»? Итоги финальных тестов команд Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android