Команда Майкла Джордана выиграла вторую подряд гонку NASCAR Cup Series

Тайлер Реддик, пилот команды 23XI Racing, которая принадлежит легендарному баскетболисту Майклу Джордану, выиграл гонку Autotrader 400 — второй этап регулярного сезона NASCAR Cup Series, который прошёл на овале «ЭкоПарк Спидвей» в пригороде Атланты. Для Реддика и его команды это уже вторая победа подряд — неделей ранее Тайлер стал сильнейшим в заезде «500 миль Дайтоны».

Гонка несколько раз прерывалась жёлтыми флагами из-за аварий. Первая из них произошла на 82-м круге Тай Гиббс, занимавший 15-е место, сместился на внутреннюю траекторию и налетел на автомобиль Джоша Берри. После того как Гиббс остановил автомобиль на обочине, трава под ним загорелась. Гонщик оперативно покинул кабину, а маршалы потушили возгорание. В образовавшемся завале машины также повредили Денни Хэмлин, Кристофер Белл, Райли Хербст и другие пилоты.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR on FOX.

На 103-м круге Райли Хербст допустил ошибку при попытке обгона по внутренней траектории, соскользнул наружу и столкнулся с Остином Диллоном. После удара автомобиль Хербста отбросило в отбойник, где в него врезались Рикки Стенхаус-младший и Би-Джей Маклеод. Кроме того, после аварии на 125-м круге сошёл Кайл Буш, а на финише второй стадии Кайл Ларсон спровоцировал столкновение с Шейном ван Гисбергеном.

В финальной стадии гонки произошли ещё два крупных завала. За 36 кругов до финиша Денни Хэмлин коснулся сместившегося на внешнюю траекторию и неожиданно замедлившегося автомобиля Джоуи Логано, потерял управление и вылетел поперёк трассы. В итоге Хэмлин выбил Тайлера Реддика и спровоцировал завал, в который также попали Алекс Боуман, Коннор Зилич, Эй-Джей Оллмендингер, Крис Бушер и ещё несколько пилотов.

Когда до финиша оставалось четыре круга Остин Синдрик столкнулся с Уильямом Байроном, который чуть ранее зацепил стену и потерял темп. После контакта Байрона развернуло поперёк трассы, что привело к крупной аварии с участием резко потерявшим темп Уильямом Байроном. Последнего развернуло поперёк трассы, что привело к крупной аварии с участием Джоуи Логано, Остина Диллона, Ноа Грэгсона и Тодда Гиллиленда, а также ряда других гонщиков.

Судьба первого места в итоге была решена во втором овертайме. Первая попытка завершилась столкновением пытавшегося прорваться в лидеры Карсона Хосевара и шедшего вторым Кристофера Белла. На последнем рестарте пелотон возглавлял Бубба Уоллас, однако в попытке заблокировать Хосевара он потерял две позиции, и в итоге на последнем круге в лидеры вырвался Тайлер Реддик, опередивший Чейза Бриско и Росса Честейна. Хосевар пересёк линию финиша четвёртым, а Уоллас занял восьмое место.

NASCAR Cup Series. Autotrader 400 (топ-10):

1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 271 круг.

2. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0.164 сек.

3. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») +0.232.

4. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») +0.290.

5. Даниэль Суарес (Spire Motorsports / «Шевроле») +0.400.

6. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») +0.487.

7. Зейн Смит (Front Row Motorsports / «Форд») +0.553.

8. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +0.587.

9. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») +0.675.

10. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +0.699.

Реддик продолжает лидировать в общем зачёте, а его преимущество над ближайшим соперником достигло 40 очков. На вторую позицию вышел Бубба Уоллас — ещё один представитель 23XI Racing.

Положение в общем зачёте (топ-20):

1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 125 очков.

2. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 85.

3. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 81.

4. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 74.

5. Зейн Смит (Front Row Motorsports / «Форд») — 71.

6. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 68.

7. Даниэль Суарес (Spire Motorsports / «Шевроле») — 67.

8. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 67.

9. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 61.

10. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 61.

11. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 51.

12. Ноа Грэгсон (Front Row Motorsports / «Форд») — 50.

13. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 50.

14. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») — 49.

15. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 45.

16. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 45.

17. Тай Диллон (Kaulig Racing / «Шевроле») — 44.

18. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») — 43.

19. Джон Хантер Немечек (Legacy Motor Club / «Тойота») — 43.

20. Майкл Макдауэлл (Spire Motorsports / «Шевроле») — 43.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка DuraMAX Grand Prix — пройдёт 1 марта на «Трассе Америк» в Остине, штат Техас.