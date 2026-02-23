Оскар Пиастри предупредил о возможных «аномалиях» в сезоне-2026 Формулы-1

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри заявил, что в сезоне-2026 гонщики могут столкнуться с «аномалиями» на трассах из-за новой системы энергогенерации в болидах. Из-за изменённого баланса между двигателем внутреннего сгорания и электромотором гонщикам придётся чаще использовать системы рекуперации энергии.

«Судя по работе на симуляторе, всё будет иначе. Думаю, на определённых трассах возможности для сбора энергии будут гораздо более ограниченными, чем на тестах в Бахрейне. Всё зависит от конфигурации трека: в Мельбурне или Джидде, где длинные прямые связаны быстрыми поворотами, накопить заряд будет крайне сложно. Именно там проявятся основные аномалии. Нас ждут серьёзные различия в пилотаже, ведь теперь недостаточно просто работать педалью газа. Мельбурн будет выглядеть совсем иначе, и это станет вызовом для всех нас», — приводит слова Пиастри RacingNews365.

