Майкл Джордан отреагировал на вторую подряд победу своей команды в NASCAR Cup Series

Владелец команды 23XI Racing и легенда НБА Майкл Джордан признался, что выступление Тайлера Реддика оставило его в полном восторге. Пилот одержал вторую победу подряд, выиграв гонку Autotrader 400 всего через неделю после триумфа в «500 милях Дайтоны».

Реддик стал лишь шестым гонщиком в истории, которому удалось выиграть «500 миль Дайтоны» и следующую за ней гонку сезона. В прошлом сезоне Тайлеру не удалось победить ни разу, а вся команда за год отметилась лишь одним первым местом.

«Святые угодники! Я даже не знаю, что сказать. Просто не могу подобрать слов. Тайлер проделал невероятную работу. Вся команда сработала потрясающе. Конечно, мне обидно за Буббу [Уолласа], потому что он провёл невероятный день. Но Тайлер вложил в этот заезд всю душу, и я очень рад за него и за всю 23XI Racing. Ребята упорно трудились всё лето. Знаю, у нас были определённые трудности, но они никогда не сдавались, продолжали работать, и это плоды их труда. То, что мы вышли и выиграли две первые гонки, говорит о многом», — сказал Джордан на канале NASCAR on FOX в YouTube.

