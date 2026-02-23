Скидки
Marca предположила, в каком случае Фернандо Алонсо завершит карьеру в Формуле-1

Marca предположила, в каком случае Фернандо Алонсо завершит карьеру в Формуле-1
Издание Marca опубликовало материал, посвящённый испанскому ветерану «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, с заголовком «Неужели мы являемся свидетелями заключительной главы карьеры Алонсо в Формуле-1?» Портал отмечает, что начало сезона-2026 для команды и пилота складывается иначе, чем ожидалось год назад, когда в Сильверстоуне заработал новый аэродинамический комплекс и к команде присоединился Эдриан Ньюи.

Как считает издание, решение Фернандо о продолжении карьеры будет зависеть от результатов первых гонок. Если болид сможет бороться с лучшими машинами и претендовать на победы, Алонсо может остаться в Формуле-1 на ещё один сезон. В противном случае ветеран рассмотрит возможность завершить выступления в «Королевских гонках» и сосредоточиться на других проектах, таких как IndyCar, «Дакар» или чемпионаты WEC и IMSA.

Что привело к кошмару команды Ньюи и Алонсо? 5 причин жуткого старта «Астон Мартин»
Что привело к кошмару команды Ньюи и Алонсо? 5 причин жуткого старта «Астон Мартин»

