«Другого варианта нет». Марко допустил, какой шаг может сделать ФИА в начале сезона Ф-1

«Другого варианта нет». Марко допустил, какой шаг может сделать ФИА в начале сезона Ф-1
Комментарии

Бывший советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что ФИА может быть вынуждена провести первые Гран-при сезона в формате старта с ходу. Причиной стали особенности новых силовых установок, где распределение мощности между электрической и тепловой составляющими составляет 50/50. На тренировках выяснилось, что гонщикам крайне сложно удерживать обороты и прогревать турбину для рывка, из-за чего половина машин просто не смогла вовремя тронуться с места.

Ранее ФИА уже предприняла шаги для минимизации рисков: в процедуру старта ввели пятисекундную паузу между моментом, когда последняя машина занимает своё место, и зажиганием огней светофора. Это решение уже сделало ситуацию менее опасной, дав пилотам больше времени на подготовку систем, однако Марко уверен, что этого может быть недостаточно для полной безопасности.

«Я видел тренировочные старты, и половина машин не смогла тронуться. Это опасно, потому что пилот на 22-м месте не видит, заглох ли кто-то на четвёртой или шестой позиции, а ускорение у этих болидов фантастическое. Надеюсь, они смогут справиться с этим с помощью программирования. Если потребуется, Формуле-1 придётся использовать старты с ходу на первые несколько гонок. Когда дело касается безопасности, другого варианта нет», — приводит слова Марко Kronen Zeitung.

Комментарии
