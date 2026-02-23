Стали известны две женщины, в честь которых впервые назвали поворот в Формуле-1

Шестой поворот трассы «Альберт парк» в Мельбурне (Австралия) будет назван в честь двух выдающихся женщин, работающих в Формуле 1 — Лауры Мюллер и Ханны Шмитц. Об этом информирует GrandPrix.com.au. Инициатива получила название In Her Corner и приурочена к Международному женскому дню 8 марта, который в этом году совпадает с днём гонки Гран-при Австралии. Отметим, что это первый случай в истории чемпионата мира, когда поворот трассы назван в честь женщин.

Мюллер стала первой женщиной гоночным инженером в истории Формулы 1 в команде «Хаас», где работает с Эстебаном Оконом. Шмитц — руководитель гоночной стратегии «Ред Булл», известная смелыми стратегическими решениями, которые принесли команде многочисленные победы.

«Инициатива In Her Corner подчёркивает важность принципа «если ты можешь это видеть, значит, можешь это сделать». Для меня большая честь получить такое признание на столь раннем этапе в карьере в Формуле 1, и я надеюсь, что это вдохновит девочек и молодых людей выбрать путь в STEM [Science, Technology, Engineering, Mathematics]», — сказала Мюллер.

«Я всегда интересовалась, как устроены вещи, и обожала автомобили. Для меня это абсолютная честь представлять команду на подиуме и надеюсь, что мой путь вдохновит других следовать за своим любопытством», – добавила Шмитц.

Церемония открытия поворота состоится 5 марта и будет сопровождаться специальным ланчем с участием Мюллер и Шмитц.

