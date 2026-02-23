Скидки
Камазовец Каргинов объяснил, что позволило финишировать на «Дакаре» на трёх колёсах

Именитый гонщик «КАМАЗ-мастер» двукратный чемпион ралли-марафона «Дакар» Андрей Каргинов рассказал, как удалось финишировать на «Дакаре»-2013, проехав часть концовки соревнований на трёх колёсах. По словам Каргинова, ключевым фактором стала поддержка опытного штурмана Андрея Мокеева и точный расчёт рисков.

«Самым напряжённым моментом была борьба с Жераром де Роем — нельзя было отдать ему призовое место, он по пятам нас преследовал. Ну, я в пыли и не увидел пенёк и зацепил его колесом.

В то время мы колесо меняли минут за 12 — если бы остановились, то отдали бы Жерару третью позицию. Благо штурман Андрей Мокеев опытнейший — на мой вопрос: «Сколько до финиша?» ответил: «Да пара километров!» Это, наверное, было ключевым фактором нашего успеха. Если бы он сказал, что на самом деле осталось километров девять, как было в реальности, то, наверное, не хватило бы моральных сил доехать без замены колеса.

Но и эти километры показались мне какими-то бесконечными. Я как будто бы весь «Дакар» тогда заново проехал, потому что понимал, что сливаем время. При том, что даже на трёх колёсах «КАМАЗ» ехал очень быстро, мы развивали больше 100 км/ч, но были сложности с управляемостью. Был горный извилистый участок, где грузовик очень плохо рулился — вплоть до полной остановки. Где-то об дерево упирались, где-то об скалу… Но до финиша мы тем не менее доехали! За всю дистанцию я столько не пережил, сколько за эти километры», – сказал Каргинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Дубовским.

Гонщик использовал ключ вместо руля на ралли-рейде «Дакар»:

