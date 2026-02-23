Каргинов вспомнил, как выиграл «Дакар» вопреки острому бронхиту и температуре под 40

Именитый гонщик «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов рассказал, как сумел выиграть «Дакар»-2014, несмотря на острый бронхит и температуру под 40 градусов. По словам спортсмена, в разгар гонки врачи настаивали на госпитализации и эвакуации, однако ему удалось вернуться за руль и продолжить борьбу.

«После финиша одного из первых этапов совсем плохо стало, не мог дальше за рулём ехать, и меня заменил механик. Дотянул до бивуака, а там просто выпал из кабины — оказалось, что температура 39,4! Привезли меня в лазарет, поставили диагноз «острый бронхит» — мол, дальше госпиталь и эвакуация.

Со мной был, не помню, то ли русскоязычный испанец, то ли русский испаноговорящий. Через него я попросил врачей поставить меня на ноги любым способом, чтобы утром можно было сесть обратно в кабину, в каком бы состоянии я ни находился. Меня в лазарете попытались как-то поставить на ноги и отпустили на бивуак, куда я приехал уже под утро. Решил выйти на старт, а там — куда доеду, там уже видно будет.

Видимо, настолько хорошо меня в госпитале прокапали, что я выиграл этот спецучасток! Иностранцы вообще не понимали, что происходит — ходили, говорили: «Нам то же самое вколите, мы тоже хотим ездить быстро!» – сказал Каргинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Дубовским.

