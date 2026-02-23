Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Каргинов вспомнил обвинения от «Дакара», будто вместо него за руль «КАМАЗа» сел Чагин

Каргинов вспомнил обвинения от «Дакара», будто вместо него за руль «КАМАЗа» сел Чагин
Комментарии

Именитый гонщик «КАМАЗ-мастер» двукратный чемпион ралли-марафона «Дакар» Андрей Каргинов вспомнил, как по ходу триумфальной для себя гонки 2014 года организаторы заподозрили, что вместо него за рулём выступал Владимир Чагин.

«Я проигрывал дней за пять до финиша гонки минут 40, так что де Рой уже считал себя чемпионом. Все понимали: каким бы ты ни был опытным спортсменом, отыграть такое отставание у такого аса невозможно. Но после дня отдыха какой-то перелом случился — я за один день отыграл разом 19 минут.

Помню, что на финише того спецучастка к нам прямо в кабину залез главный комиссар и начал сверять наши лица с фотографиями, чтобы убедиться, что за рулём те, кто должен быть. Он мне говорил: «Это не ты ехал! Вы с Чагиным где-то поменялись местами!»

Понятно, что бред несли, но в то же время было приятно. Тебя уже ставят в один ряд с опытными спортсменами, сравнивают с ними, участники на тебя по-другому смотрят, а организаторы видят, насколько мы выросли», – сказал Каргинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Дубовским.

Материалы по теме
«Куда он собрался ехать с переломом!» Двукратному чемпиону «Дакара» Каргинову — 50 лет
Эксклюзив
«Куда он собрался ехать с переломом!» Двукратному чемпиону «Дакара» Каргинову — 50 лет

Мазепин попробовал себя за рулём дакаровского «КАМАЗа»:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android