Каргинов вспомнил обвинения от «Дакара», будто вместо него за руль «КАМАЗа» сел Чагин

Именитый гонщик «КАМАЗ-мастер» двукратный чемпион ралли-марафона «Дакар» Андрей Каргинов вспомнил, как по ходу триумфальной для себя гонки 2014 года организаторы заподозрили, что вместо него за рулём выступал Владимир Чагин.

«Я проигрывал дней за пять до финиша гонки минут 40, так что де Рой уже считал себя чемпионом. Все понимали: каким бы ты ни был опытным спортсменом, отыграть такое отставание у такого аса невозможно. Но после дня отдыха какой-то перелом случился — я за один день отыграл разом 19 минут.

Помню, что на финише того спецучастка к нам прямо в кабину залез главный комиссар и начал сверять наши лица с фотографиями, чтобы убедиться, что за рулём те, кто должен быть. Он мне говорил: «Это не ты ехал! Вы с Чагиным где-то поменялись местами!»

Понятно, что бред несли, но в то же время было приятно. Тебя уже ставят в один ряд с опытными спортсменами, сравнивают с ними, участники на тебя по-другому смотрят, а организаторы видят, насколько мы выросли», – сказал Каргинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Дубовским.

