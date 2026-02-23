Скидки
Палмер объяснил, почему остался разочарован «Мерседесом» после тестов в Бахрейне

Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 и эксперт Джолион Палмер прокомментировал финальный день предсезонных тестов в Бахрейне. По его мнению, команда «Мерседес» не раскрыла весь свой потенциал.

«Они разочаровали меня, потому что не атаковали на пределе. Я сторонник того, чтобы в конце выкладываться на полную. Машина выглядит хорошо, но надёжность вызывает немного больше вопросов. В случае с «Мерседесом» мы судим по ощущениям, не так ли? Они не показали всего, что могут. На прошлой неделе были длинные серии, на этой — ни одной имитации гонки. Кажется, им не нужно раскрывать весь потенциал. Они не делали квалификационных попыток в конце дня. Всё это говорит о высокой уверенности — машина в порядке, гонщики довольны, но, похоже, у команды есть ещё козырь в рукаве», — сказал Палмер на канале Формулы-1 в YouTube.

Настал год «Феррари»? Итоги финальных тестов команд Формулы-1
Настал год «Феррари»? Итоги финальных тестов команд Формулы-1

Расселл получил травму ноги, ударившись о болид:

