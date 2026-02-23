Скидки
«Не Формула-1 в чистом виде». Макс Ферстаппен прояснил отношение к новым болидам

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от новых автомобилей.

«Машина обладает меньшим сцеплением и гораздо быстрее ускоряется на выходе из поворотов. Из-за того, что прижимная сила теперь генерируется иначе — меньше через днище, — болид чаще скользит. Слово, которым можно описать весь предстоящий год, — это «менеджмент». Вероятно, это моя наименее любимая эра. Это не приносит особого удовольствия. Это не Формула-1 в чистом виде. Но когда я сажусь в кокпит, я всегда отдаю всего себя, ведь люди, создавшие эту машину и двигатель с нуля, проделали невероятную работу», — сказал Ферстаппен Up To Speed в YouTube.

Оскар Пиастри предупредил о возможных «аномалиях» в сезоне-2026 Формулы-1

Ферстаппен вместе со своей дочерью Лили на отдыхе:

