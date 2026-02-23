Деймон Хилл вернулся в «Уильямс» в качестве посла команды спустя 30 лет после чемпионства

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл стал официальным послом команды «Уильямс». Британец вернулся в коллектив в год 30-летия своей титульной победы.

Хилл начинал карьеру в «Уильямсе» как тест- и резервный пилот, а в 1993-м получил боевое место. В четырёх сезонах за команду он одержал 21 победу, завоевал 20 поулов, и в 1996-м стал чемпионом мира, выиграв восемь гонок за сезон. Он также помог «Уильямсу» выиграть Кубок конструкторов в 1994 году.

«Уильямс» — особенное место для меня, где произошли важнейшие моменты моей карьеры. Я невероятно рад, что был частью этого спорта и добился того, чего добился. Возвращение в качестве посла — настоящая привилегия. Это возможность отметить историю команды и помочь поддержать её наследие и будущее», — цитирует Хилла пресс-служба «Уильямса».

В новой роли Хилл присоединится к действующим послам команды — чемпиону мира 1997 года Жаку Вильнёву и трёхкратной чемпионке W Series Джейми Чедвик.

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз назвал возвращение Хилла честью и подчеркнул, что три посла олицетворяют историю команды, её приверженность развитию талантов и стремление вернуться на высший уровень.