Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Деймон Хилл вернулся в «Уильямс» в качестве посла команды спустя 30 лет после чемпионства

Деймон Хилл вернулся в «Уильямс» в качестве посла команды спустя 30 лет после чемпионства
Комментарии

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл стал официальным послом команды «Уильямс». Британец вернулся в коллектив в год 30-летия своей титульной победы.

Хилл начинал карьеру в «Уильямсе» как тест- и резервный пилот, а в 1993-м получил боевое место. В четырёх сезонах за команду он одержал 21 победу, завоевал 20 поулов, и в 1996-м стал чемпионом мира, выиграв восемь гонок за сезон. Он также помог «Уильямсу» выиграть Кубок конструкторов в 1994 году.

«Уильямс» — особенное место для меня, где произошли важнейшие моменты моей карьеры. Я невероятно рад, что был частью этого спорта и добился того, чего добился. Возвращение в качестве посла — настоящая привилегия. Это возможность отметить историю команды и помочь поддержать её наследие и будущее», — цитирует Хилла пресс-служба «Уильямса».

В новой роли Хилл присоединится к действующим послам команды — чемпиону мира 1997 года Жаку Вильнёву и трёхкратной чемпионке W Series Джейми Чедвик.

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз назвал возвращение Хилла честью и подчеркнул, что три посла олицетворяют историю команды, её приверженность развитию талантов и стремление вернуться на высший уровень.

Сейчас читают:
Настал год «Феррари»? Итоги финальных тестов команд Формулы-1
Настал год «Феррари»? Итоги финальных тестов команд Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android