Самолёт с экс-главой «Астон Мартин» едва не попал в авиакатастрофу

Бывший руководитель «Астон Мартин» и «Альпин» Отмар Зафнауэр попал в авиационный инцидент в США. Самолёт Boeing 737-900 авиакомпании Delta, следовавший рейсом 1067 из Саванны в Атланту, загорелся из-за проблем с двигателем.

Фото: Из личного архива Отмара Зафнауэра

«Топливо горело в неисправном двигателе», — написал Зафнауэр в соцсетях.

Вскоре после взлёта у левого двигателя возникли проблемы. Лайнер развернулся и совершил посадку в аэропорту Саванны, где его встречали пожарные машины и аварийные службы.

«Рейс Delta 1067 из Саванны в Атланту вернулся в аэропорт вскоре после взлёта в воскресенье вечером из-за механической неисправности левого двигателя самолёта. Boeing 737-900 благополучно приземлился, его встречали пожарные машины, и пассажиры вышли из самолёта в обычном режиме у выхода на посадку», — приводит заявление авиакомпании издание PlanetF1.

Фото: Из личного архива Отмара Зафнауэра

«Большое спасибо этим двум специалистам за то, что они умело справились с отказом нашего двигателя при взлёте», — добавил Отмар.