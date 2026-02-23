Появились детали инцидента с самолётом, на котором был экс-глава «Астон Мартин»

Стали известны новые подробности инцидента с самолётом Boeing 737-900 авиакомпании Delta, на котором летел бывший руководитель «Астон Мартин» и «Альпин» Отмар Зафнауэр. Причиной экстренного возвращения в аэропорт Саванны стала неисправность левого двигателя, искры от которого подожгли траву рядом со взлётно-посадочной полосой.

На записи переговоров с диспетчером пилот рейса 1067 доложил о потере левого двигателя сразу после взлёта.

Авиадиспетчер. Всё в порядке? Я видел довольно большое пламя на взлёте.

Командир. Мы потеряли левый двигатель, Delta 1067.

Авиадиспетчер. Сейчас туда выедет пожарная машина, вся эта рулёжная дорожка горит.

Пилот рейса 1067 уточнил, связан ли пожар с их самолётом. Диспетчер ответил: «К сожалению, когда взорвался двигатель, вся трава с левой стороны аэропорта загорелась».

На борту находились 179 пассажиров, включая Зафнауэра, два пилота и четыре бортпроводника. Никто не пострадал. Лайнер благополучно приземлился в 19:12 по местному времени, его встречали пожарные расчёты.

Пассажирки Мэри Мафф и Джинн Миралья рассказали местному телеканалу WTOC, что слышали громкий хлопок во время взлёта.

«Пилот объявил, что двигатель взорвался, но второй работает исправно, и мы будем в порядке. Он сказал, на что обратить внимание: пожарные машины, горящую траву и тому подобное», — приводит слова Миральи издание CNN.

К тушению пожара привлекались подразделения пожарной охраны Гарден-Сити, Саванны, Пулера и 165-го авиакрыла. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование инцидента.