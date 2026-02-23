«Не сломайся, чтобы выжить». Телеведущий Джереми Кларксон — о новом регламенте Формулы-1

Известный телеведущий Джереми Кларксон подверг критике новый технический регламент Формулы-1. По мнению британца, изменения приведут к серьёзным проблемам с надёжностью и скоростью машин.

«На бумаге всё это звучит очень захватывающе, но после трёх дней тестов в Бахрейне стало ясно, что есть некоторые проблемы. На таких трассах, как Монца и Китай, у машин будет заканчиваться заряд батареи до того, как они достигнут конца прямой. Это приведёт к тому, что они будут внезапно и резко замедляться. Это создаст проблемы для идущих следом машин.

Понятно, что с таким количеством новых и непроверенных деталей отказы неизбежны. Так что это будет уже не «Гонять, чтобы выживать», а «Не сломайся, чтобы выжить», — приводит слова Кларксона издание PlanetF1.