Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Чемпион Формулы-2 2023 года Тео Пуршер стал пилотом по развитию «Мерседеса» в Ф-1

Чемпион Формулы-2 2023 года Тео Пуршер стал пилотом по развитию «Мерседеса» в Ф-1
Комментарии

Чемпион Формулы-2 2023 года француз Тео Пуршер получил новую должность в Формуле-1. 22-летний гонщик назначен пилотом по развитию команды «Мерседес», об этом сообщает пресс-служба команды.

Помимо работы в «Мерседесе», Пуршер продолжит карьеру в гонках на выносливость. Он является пилотом «Пежо» в чемпионате мира (WEC) и разделит кокпит гиперкара Peugeot 9X8 с Луи Дювалем и Мальте Якобсеном. Старт сезона — марафон в Катаре (26-28 марта).

В «Мерседесе» Пуршер составит компанию экс-пилоту Формулы-1 Энтони Дэвидсону, гонщику Ф-2 Джошуа Дюрксену и чемпионке F1 Academy 2025 года Дориан Пен, которая также совмещает эту роль с выступлениями в WEC.

Материалы по теме
Палмер объяснил, почему остался разочарован «Мерседесом» после тестов в Бахрейне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android