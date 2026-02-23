Чемпион Формулы-2 2023 года Тео Пуршер стал пилотом по развитию «Мерседеса» в Ф-1

Чемпион Формулы-2 2023 года француз Тео Пуршер получил новую должность в Формуле-1. 22-летний гонщик назначен пилотом по развитию команды «Мерседес», об этом сообщает пресс-служба команды.

Помимо работы в «Мерседесе», Пуршер продолжит карьеру в гонках на выносливость. Он является пилотом «Пежо» в чемпионате мира (WEC) и разделит кокпит гиперкара Peugeot 9X8 с Луи Дювалем и Мальте Якобсеном. Старт сезона — марафон в Катаре (26-28 марта).

В «Мерседесе» Пуршер составит компанию экс-пилоту Формулы-1 Энтони Дэвидсону, гонщику Ф-2 Джошуа Дюрксену и чемпионке F1 Academy 2025 года Дориан Пен, которая также совмещает эту роль с выступлениями в WEC.