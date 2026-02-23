Андреа Стелла ответил на критику Ферстаппеном и Алонсо новых правил Формулы-1

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла выразил несогласие с мнением пилотов Макса Ферстаппена («Ред Булл») и Фернандо Алонсо («Астон Мартин») о том, что с новым регламентом гонки Формулы-1 перестали быть прежними. По его словам, управление машинами по-прежнему остаётся серьёзным вызовом для гонщиков.

«Я думаю, что то, что мы видели здесь, в Бахрейне, определённо подтверждает, что это всё ещё является главным вызовом. Если я должен что-то сказать об этих правилах, так это то, что машины значительно больше скользят и пилоту требуется ещё больше усилий, чтобы выжать из автомобиля максимум.

В Барселоне ситуация была несколько иной. Думаю, эти две трассы [Бахрейн и Барселона] не обязательно дают полную картину. Нам нужно ещё немного понаблюдать за ситуацией», — приводит слова Стеллы Motorsport-Total.com.

По его мнению, в календаре наверняка найдутся трассы, где даже по новым правилам потребуется максимально поздно тормозить и проходить повороты на пределе возможностей, чтобы показать лучшее время круга. Однако на некоторых автодромах, вероятно, подход будет иным. Тем не менее Стелла уверен, что нынешний регламент требует от пилотов даже большей самоотдачи, чем в предыдущие годы.