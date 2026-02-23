Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Карлос Сайнс — о трудностях в «Уильямсе»: знал, что наступит спад

Карлос Сайнс — о трудностях в «Уильямсе»: знал, что наступит спад
Комментарии

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о текущих трудностях команды в начале сезона-2026. Испанец признал, что коллектив переживает спад, но призвал сосредоточиться на прогрессе.

«Уильямс» можно улучшать во всём, машина очень сырая. Надёжность — единственное, что проявило себя хорошо в Бахрейне, но всё остальное требует доработки. Знал, что в какой-то момент наступит спад. Не могло всё быть так красиво, всё шло быстрее, чем я себе представлял. Так и случилось — прямо сейчас мы находимся в спаде, из которого нужно выбираться. Самое важное — понять, где мы окажемся в итоге», — приводит слова Сайнса испанское издание Infobae.

Материалы по теме
Многострадальный «Уильямс» наконец показал ливрею на 2026-й. И топ-спонсора. Но не машину
Многострадальный «Уильямс» наконец показал ливрею на 2026-й. И топ-спонсора. Но не машину
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android