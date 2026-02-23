Карлос Сайнс — о трудностях в «Уильямсе»: знал, что наступит спад

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о текущих трудностях команды в начале сезона-2026. Испанец признал, что коллектив переживает спад, но призвал сосредоточиться на прогрессе.

«Уильямс» можно улучшать во всём, машина очень сырая. Надёжность — единственное, что проявило себя хорошо в Бахрейне, но всё остальное требует доработки. Знал, что в какой-то момент наступит спад. Не могло всё быть так красиво, всё шло быстрее, чем я себе представлял. Так и случилось — прямо сейчас мы находимся в спаде, из которого нужно выбираться. Самое важное — понять, где мы окажемся в итоге», — приводит слова Сайнса испанское издание Infobae.