Сайнс пригрозил пойти с Ферстаппеном к руководству Ф-1, если новый регламент не сработает

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс заявил, что готов лично обратиться к руководству чемпионата в случае, если новый технический регламент не оправдает ожиданий. Сайнс выступил на мероприятии в Мадриде, организованном его спонсором Estrella Galicia 0,0, где призвал не торопиться с выводами, но дал понять, что готов к решительным действиям, если что-то пойдёт не так.

«Пусть не исключают сюрпризов — они всегда случаются при смене правил, будут сумасшедшие гонки. Все хотят поскорее увидеть, что произойдёт в Австралии. Я попросил ФИА и ФОМ держать руку на пульсе на случай, если мы ошиблись. Если мне что-то не понравится или не будет мотивировать, я первым пойду с [Максом] Ферстаппеном к [Стефано] Доменикали или [Мохаммеду] Бен Сулайему и скажу, что это не работает, мы ошиблись и это никуда не годится. Но сейчас не время судить, не проведя ни одной гонки», — приводит слова Сайнса издание infobae.