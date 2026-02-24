Скидки
Хельмут Марко назвал потенциального преемника Макса Ферстаппена в «Ред Булл»

Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко назвал потенциального преемника четырёхкратного чемпиона Формула-1 Макса Ферстаппена. По его словам, им может стать нидерландский юниор Рокко Коронель, который с этого года дебютирует в формульных сериях в статусе пилота программы «Ред Булл».

«Для своего возраста Рокко выступил выдающимся образом. Машина GP3 уже сама по себе очень быстрая, но он справился отлично. Он сразу стал самым быстрым. Уверен, когда Макс Ферстаппен завершит карьеру, у нас уже может быть готов его преемник. Он очень зрелый для своего возраста и излучает уверенность», — приводит слова Марко RacingNews365 со ссылкой на документальный фильм Viaplay.

В 2026 году Коронель проведёт полный сезон в испанской Формуле-4, продолжая развитие в системе «Ред Булл». Ранее нидерландский юниор отмечал, что с конца 2024 года регулярно получает поздравительные сообщения от Марко.

