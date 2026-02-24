Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джордж Расселл вспомнил Айртона Сенну, отвечая на критику новых правил Формулы-1

Джордж Расселл вспомнил Айртона Сенну, отвечая на критику новых правил Формулы-1
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл встал на защиту нового технического регламента Формулы-1. Британец сравнил современные требования к пилотажу с уникальным стилем Айртона Сенны в эпоху турбомоторов.

«Основные принципы всё равно остаются теми же — ты выжимаешь из машины максимум. Тормозишь как можно позже и жёстче, стараешься сохранить как можно большую скорость в повороте. Я смотрел бортовые записи Айртона Сенны 1980-х и 1990-х годов, где он использовал уникальный стиль: прерывисто нажимал на газ в апексах поворотов, чтобы поддерживать обороты турбины и балансировать машину. Возможно, мы используем накат чуть больше, чем обычно ожидается, но здесь, в Бахрейне, во время шейкдауна в Барселоне всё ощущалось не так уж плохо. Мельбурн может стать другой историей, но пока мне всё нравится», — приводит слова Расселла RacingNews365.

Материалы по теме
«Старт в Австралии запомнится всем». У новых машин Формулы-1 ещё одна серьёзная проблема
«Старт в Австралии запомнится всем». У новых машин Формулы-1 ещё одна серьёзная проблема

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android