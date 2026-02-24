Джордж Расселл вспомнил Айртона Сенну, отвечая на критику новых правил Формулы-1

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл встал на защиту нового технического регламента Формулы-1. Британец сравнил современные требования к пилотажу с уникальным стилем Айртона Сенны в эпоху турбомоторов.

«Основные принципы всё равно остаются теми же — ты выжимаешь из машины максимум. Тормозишь как можно позже и жёстче, стараешься сохранить как можно большую скорость в повороте. Я смотрел бортовые записи Айртона Сенны 1980-х и 1990-х годов, где он использовал уникальный стиль: прерывисто нажимал на газ в апексах поворотов, чтобы поддерживать обороты турбины и балансировать машину. Возможно, мы используем накат чуть больше, чем обычно ожидается, но здесь, в Бахрейне, во время шейкдауна в Барселоне всё ощущалось не так уж плохо. Мельбурн может стать другой историей, но пока мне всё нравится», — приводит слова Расселла RacingNews365.

