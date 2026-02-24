Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фернандо Алонсо на грани нервного срыва — Лео Туррини

Фернандо Алонсо на грани нервного срыва — Лео Туррини
Комментарии

Итальянский журналист Лео Туррини сообщил о напряжённом эмоциональном состоянии гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. По мнению Туррини, ситуация может обостриться, если проблемы с болидом будут сохраняться.

«Мне сообщили, что Фернандо Алонсо на грани нервного срыва. Если «Хонда» снова даст ему двигатель уровня GP2, клянусь, я запишусь на следующую Олимпиаду в бобслейную четвёрку сборной Ямайки. Что касается Эдриана Ньюи, неужели великий Гомер иногда дремлет?» — написал Туррини в своём блоге.

Ранее издание Marca предположило, в каком случае Фернандо завершит карьеру в Формуле-1.

Материалы по теме
Marca предположила, в каком случае Фернандо Алонсо завершит карьеру в Формуле-1

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android