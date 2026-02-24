Фернандо Алонсо на грани нервного срыва — Лео Туррини

Итальянский журналист Лео Туррини сообщил о напряжённом эмоциональном состоянии гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. По мнению Туррини, ситуация может обостриться, если проблемы с болидом будут сохраняться.

«Мне сообщили, что Фернандо Алонсо на грани нервного срыва. Если «Хонда» снова даст ему двигатель уровня GP2, клянусь, я запишусь на следующую Олимпиаду в бобслейную четвёрку сборной Ямайки. Что касается Эдриана Ньюи, неужели великий Гомер иногда дремлет?» — написал Туррини в своём блоге.

Ранее издание Marca предположило, в каком случае Фернандо завершит карьеру в Формуле-1.

Материалы по теме Marca предположила, в каком случае Фернандо Алонсо завершит карьеру в Формуле-1

Главные новости дня: