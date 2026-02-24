Скидки
Флавио Бриаторе резко раскритиковал новый технический регламент Формулы-1

Советник «Альпин» Флавио Бриаторе выступил с резкой критикой нового технического регламента Формулы-1.

«Это полнейший технический бардак, настоящая трата инженерных ресурсов впустую. Болельщикам это совершенно не нравится. Это может привести Формулу-1 к затяжному кризису. Мы должны защищать саму суть гонок и звук двигателя. Вот что такое Формула-1. Из-за этих правил серия находится под риском резкого спада», — приводит слова Бриаторе портал Fastest Pitstop в социальных сетях со ссылкой на SoyMotor.

Ранее пилот «Мерседеса» Джордж Расселл вспомнил Айртона Сенну, отвечая на критику новых правил Формулы-1.

