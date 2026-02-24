Кристиан Хорнер назвал причастных к своему уходу из «Ред Булл»

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, какую роль в его уходе из команды сыграл экс-советник Хельмут Марко. Британец выступил в новом сезоне сериала Drive to Survive.

«Я потерял то, что было для меня очень ценным, и это произошло не по моему выбору. Всё случилось довольно внезапно. У меня не было возможности нормально попрощаться. Никогда не представлял себя в такой ситуации.

Думаю, решение принял Оливер Минцлафф при консультации Хельмута Марко. В итоге произошли изменения в управлении бизнесом и структуре группы. Основатель скончался, и после смерти Дитриха [Матешица], вероятно, посчитали, что у меня слишком много контроля», — приводит слова Хорнера GPblog.

Кристиан Хорнер спорит с отцом Макса Ферстаппена: