Хорнер ответил, причастен ли Макс Ферстаппен с отцом к его уходу из «Ред Булл»

Хорнер ответил, причастен ли Макс Ферстаппен с отцом к его уходу из «Ред Булл»
Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал комментарий по поводу слухов о возможной причастности Макса Ферстаппена и его отца Йоса к своему уходу из команды. По словам британца, семья четырёхкратного чемпиона Формулы-1 не имела к этому отношения.

«Его отец никогда не был моим большим поклонником. Он открыто критиковал меня. Но я не считаю, что Ферстаппены каким-либо образом ответственны за произошедшее», — приводит слова Хорнера GPblog со ссылкой на его выступление в новом сезоне сериала Drive to Survive.

Об уходе Хорнера с поста руководителя «Ред Булл» стало известно 9 июля прошлого года. Новым главой австрийского гоночного коллектива стал Лоран Мекис, который ранее руководил «Рейсинг Буллз».

Хельмут Марко назвал потенциального преемника Макса Ферстаппена в «Ред Булл»

Кристиан Хорнер спорит с отцом Макса Ферстаппена:

