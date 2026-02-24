Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер назвал команду Формулы-1, которая его приятно удивила после тестов

Штайнер назвал команду Формулы-1, которая его приятно удивила после тестов
Комментарии

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер дал оценку раскладу сил в предстоящем сезоне Формулы-1, отметив «Ауди».

«На самом деле меня приятно удивила «Ауди». Они едут стабильно, а результаты достаточно достойные. Конечно, бороться за победы они не могут, но находиться в середине пелотона для них будет уже очень здорово», – приводит слова Штайнера Motorsport-Total.

Напомним, в предстоящем сезоне Формулы-1 «Ауди» будут представлять бразилец Габриэл Бортолето и спортсмен из Германии Нико Хюлькенберг. Ранее Нико подвёл итоги предсезонных тестов в Барселоне и Бахрейне.

Материалы по теме
Хюлькенберг оценил выступление «Ауди» на тестах

Первые тесты команды «Ауди» 2026 года:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android