Штайнер назвал команду Формулы-1, которая его приятно удивила после тестов

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер дал оценку раскладу сил в предстоящем сезоне Формулы-1, отметив «Ауди».

«На самом деле меня приятно удивила «Ауди». Они едут стабильно, а результаты достаточно достойные. Конечно, бороться за победы они не могут, но находиться в середине пелотона для них будет уже очень здорово», – приводит слова Штайнера Motorsport-Total.

Напомним, в предстоящем сезоне Формулы-1 «Ауди» будут представлять бразилец Габриэл Бортолето и спортсмен из Германии Нико Хюлькенберг. Ранее Нико подвёл итоги предсезонных тестов в Барселоне и Бахрейне.

Первые тесты команды «Ауди» 2026 года: