Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Ред Булл» сообщили о скором решении многолетней проблемы команды

В «Ред Булл» сообщили о скором решении многолетней проблемы команды
Комментарии

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше подтвердил скорое решение проблемы многолетней корреляции результатов аэродинамических испытаний.

«В конце работы над предыдущими регламентами команда столкнулась с большими трудностями с корреляцией, главным образом по двум аспектам. Во-первых, потому что наша аэродинамическая труба является самой старой в Формуле-1.

Второй аспект заключается в том, что, когда требования к регулированию достигают определённого уровня, когда пытаешься найти минимальные значения, а требования к точности очень высоки, тогда можно пойти по неверному пути. В этом году действуют новые правила, и путь развития таков… объём доступных данных больше, и риск меньше. Это не значит, что риска нет, он снизился.

Что касается уменьшения корреляции, то пока это невозможно, но это произойдёт в ближайшем будущем. Команда вложила значительные средства в новую аэродинамическую трубу, чтобы привлечь лучших специалистов во всей отрасли», — приводит слова Ваше портал RacingNews365.

Материалы по теме
Написанные кровью правила. Как технический регламент Формулы-1 изменился за 76 лет
Написанные кровью правила. Как технический регламент Формулы-1 изменился за 76 лет
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android