Стало известно краткое содержание всех восьми серий нового сезона Drive to Survive

Стало известно содержание всех восьми эпизодов нового сезона сериала Drive to Survive от стриминговой платформы Netflix, посвящённого прошедшему сезону Формулы-1.

Как сообщает GP Blog, первая серия седьмого сезона шоу станет носить название New Kids on the Track и будет посвящена первым неделям новичков Ф-1 — Антонелли, Хаджару, Бортолето, Дуэну, Берману, Лоусону — в сезоне-2025.

Второй эпизод под названием Strictly Business будет посвящён увольнению/понижению Лиама Лоусона и Джека Дуэна. Третья же серия – про проблемы «Макларена», которые возникли из-за «правил папайи». Она станет носить название The Number 1 Problem.

В четвёртом эпизоде A Bull with no Horns авторы расскажут об увольнении Кристиана Хорнера из «Ред Булл». В пятой серии под названием The Sky's the Limit главной темой станет успех «Уильямса» на старте сезона-2025.

Шестой эпизод The Duel поведает про борьбу между «Мерседесом» и «Феррари» за второе место в Кубке конструкторов. А в седьмой серии What Happens in Vegas авторы подробно расскажут про Гран-при Лас-Вегаса. Заключительный эпизод Call me Chucky будет посвящён финалу сезона-2025.

Премьера нового сезона шоу состоится 27 февраля.

