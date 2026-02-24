«Уильямс» и «Альпин» на вторых тестах использовали не последнюю версию мотора «Мерседеса»

На вторых предсезонных тестах «Уильямс» и «Альпин» использовали не самую последнюю версию мотора «Мерседеса», поэтому можно ожидать прибавки мощности, когда команды перейдут на актуальную спецификацию в Австралии. Об этом информирует портал The Race.

Согласно имеющейся информации, данный двигатель был предоставлен клиентским командам, чтобы те смогли спокойно выполнить свои тестовые программы без технических проблем. Однако «Мерседес» на трассе «Сахир» использовал уже обновлённую версию силовой установки.

Напомним, первый этап «Королевских гонок» сезона-2026, Гран-при Австралии, состоится с 3 по 8 марта.