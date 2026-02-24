Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Аналитик: «Кадиллак» уже потратил $ 1 млрд, чтобы просто попасть на стартовую решётку

Аналитик: «Кадиллак» уже потратил $ 1 млрд, чтобы просто попасть на стартовую решётку
Комментарии

Известный британский автоспортивный журналист и ведущий Уилл Бакстон выразил уверенность в том, что «Кадиллак» уже столкнулся с рядом больших проблем перед стартом сезона-2026 Формулы-1.

«Давайте сразу определим начальную точку. Они уже потратили $ 1 млрд — и это только для того, чтобы попасть на стартовую решётку. Причём у них нет титульного спонсора. Так что это огромная задача не только для «Кадиллака» и General Motors, но и для TWG, Дэна Таурисса, всей этой группы, работающей за кулисами и занимающейся запуском команды. Это колоссальная финансовая задача.

Интересно, сколько из них доведут дело до конца. Наличие трёх баз — это, возможно, не самая оптимальная стратегия для любой команды, тем более для совершенно новой.

И у вас есть две совершенно разные проблемы. Первая — это американская рабочая культура, в которой нет выходных. Ты работаешь и изнуряешь себя до предела. Семья, какая семья?

Кроме того, есть проблема в менталитете Формулы-1: если тебе это не нравится, то займись чем-нибудь другим, потому что мы найдём кого-нибудь помоложе и не такого высокооплачиваемого, кто это сделает — выполнит работу, которую ты не хочешь или не готов делать.

Если вы находитесь в Великобритании, то вы работаете весь день. Затем вам приходится работать бо́льшую часть ночи, потому что в США все ещё спят. Поэтому на сон есть всего три часа, а сезон ещё даже не начался», — приводит слова Бакстона портал Motorsport.

Материалы по теме
Как не провалиться в Ф-1 «Ауди» и «Кадиллаку»? Раздаём советы мощным командам-новичкам
Как не провалиться в Ф-1 «Ауди» и «Кадиллаку»? Раздаём советы мощным командам-новичкам
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android