Аналитик: «Кадиллак» уже потратил $ 1 млрд, чтобы просто попасть на стартовую решётку

Известный британский автоспортивный журналист и ведущий Уилл Бакстон выразил уверенность в том, что «Кадиллак» уже столкнулся с рядом больших проблем перед стартом сезона-2026 Формулы-1.

«Давайте сразу определим начальную точку. Они уже потратили $ 1 млрд — и это только для того, чтобы попасть на стартовую решётку. Причём у них нет титульного спонсора. Так что это огромная задача не только для «Кадиллака» и General Motors, но и для TWG, Дэна Таурисса, всей этой группы, работающей за кулисами и занимающейся запуском команды. Это колоссальная финансовая задача.

Интересно, сколько из них доведут дело до конца. Наличие трёх баз — это, возможно, не самая оптимальная стратегия для любой команды, тем более для совершенно новой.

И у вас есть две совершенно разные проблемы. Первая — это американская рабочая культура, в которой нет выходных. Ты работаешь и изнуряешь себя до предела. Семья, какая семья?

Кроме того, есть проблема в менталитете Формулы-1: если тебе это не нравится, то займись чем-нибудь другим, потому что мы найдём кого-нибудь помоложе и не такого высокооплачиваемого, кто это сделает — выполнит работу, которую ты не хочешь или не готов делать.

Если вы находитесь в Великобритании, то вы работаете весь день. Затем вам приходится работать бо́льшую часть ночи, потому что в США все ещё спят. Поэтому на сон есть всего три часа, а сезон ещё даже не начался», — приводит слова Бакстона портал Motorsport.