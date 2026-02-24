«Их должно было быть восемь». Норрис — о чемпионских титулах Хэмилтона

Чемпион Формулы-1 в составе «Макларена» британец Ландо Норрис поддержал гонщика итальянского коллектива «Феррари» соотечественника Льюиса Хэмилтона, выразив надежду, что тот вернётся в число лидеров «Королевских гонок» в сезоне-2026.

«У Хэмилтона сейчас другая машина, и у него больше опыта, чем у всех остальных. Льюис не выигрывал семь чемпионских титулов (улыбается), их должно было быть восемь.

Но благодаря тому, что Хэмилтон был достаточно хорош, он легко может добиться успеха. Это было бы круто. Я бы тоже хотел, чтобы Льюис вернулся на вершину и продолжил борьбу», — приводит слова Норриса портал F1oversteer.