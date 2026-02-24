«Это самое большое преимущество». Хэмилтон назвал секрет успеха при смене команды в Ф-1

Семикратный чемпион Ф-1 британец Льюис Хэмилтон назвал секрет успеха при смене команды в Формуле-1.

«Год назад я начал новую главу в команде «Феррари». Это был огромный скачок, и вместе с ним я многому научился. Независимо от того, меняете ли вы команду в Формуле-1 или меняете направление своей карьеры, ваше желание учиться станет вашим самым большим преимуществом.

В такой среде переход подразумевает оттачивание и пересмотр таких навыков, как работа в условиях высокой ответственности и способность адаптироваться, а также быстрое освоение новых умений для преодоления возникающих сложностей.

Сейчас, когда мы приближаемся к старту сезона в Австралии, я задумываюсь о том, как сильно трансформируется понятие «работа» для каждого из нас. Технологии и искусственный интеллект меняют наши отрасли, и, хотя эти изменения происходят стремительно, они также открывают огромные возможности для того, чтобы подготовиться к будущему в плане лидерства и творчества.

Лидерство зависит от того, насколько быстро вы способны приспосабливаться к переменам и идти на развитие. Именно так я и поступил в свой первый год: увидел шансы для роста и воспользовался ими.

Мой совет? Сохраняйте любопытство. Не ограничивайтесь традиционными путями. Развивайте качества, которые делают вас человеком, и осваивайте инструменты, которые делают вас эффективнее. Ваш путь — в ваших руках. Давайте сделаем этот сезон запоминающимся!» — написал Хэмилтон в LinkedIn.