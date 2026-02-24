Шарль Леклер назвал «экстремальными» условия пилотирования болидов Ф-1 для гонщиков

Пилот итальянского коллектива «Феррари» монегаск Шарль Леклер поделился мыслями насчёт управления болидом Формулы-1, отметив сложные условия гонщиков, которым приходится этим заниматься.

«На мой взгляд, возможности болидов Формулы-1 сильно недооценены. Вы находитесь в очень экстремальных условиях. В машине Формулы-1 очень жарко, и, к сожалению, у нас нет кондиционера, поэтому частота сердечных сокращений может быть очень высокой, поскольку организм борется сам с собой, чтобы охладиться», — сказал Леклер в интервью на YouTube-канале Technogym.

