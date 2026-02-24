Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шарль Леклер назвал «экстремальными» условия пилотирования болидов Ф-1 для гонщиков

Шарль Леклер назвал «экстремальными» условия пилотирования болидов Ф-1 для гонщиков
Комментарии

Пилот итальянского коллектива «Феррари» монегаск Шарль Леклер поделился мыслями насчёт управления болидом Формулы-1, отметив сложные условия гонщиков, которым приходится этим заниматься.

«На мой взгляд, возможности болидов Формулы-1 сильно недооценены. Вы находитесь в очень экстремальных условиях. В машине Формулы-1 очень жарко, и, к сожалению, у нас нет кондиционера, поэтому частота сердечных сокращений может быть очень высокой, поскольку организм борется сам с собой, чтобы охладиться», — сказал Леклер в интервью на YouTube-канале Technogym.

Ранее Леклер прокомментировал окончание тестов Ф-1 в Бахрейне.

Материалы по теме
«Настало время заняться серьёзными делами». Шарль Леклер — об окончании тестов в Бахрейне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android