Шарль Леклер ответил, какой этап в Ф-1 считает одним из самых сложных

Пилот итальянского коллектива «Феррари» монегаск Шарль Леклер ответил, какой этап в Формуле-1 считает одним из самых сложных.

«Катар, пожалуй, один из самых сложных этапов [в календаре Ф-1]. Я думаю, он сочетает в себе многие сложности управления болидом Формулы-1. Очень скоростные повороты, очень высокое сцепление с дорогой… поэтому весьма тяжело приходится шее, трудно нормально дышать на этих скоростных участках, и там невероятно жарко», — сказал Леклер в интервью на YouTube-канале Technogym.

Ранее Леклер признал, что команда делает особую ставку на старт перед первым этапом сезона в Мельбурне.