Организаторы Гран-при Турции рассчитывают на пятилетний контракт с Формулой-1

Организаторы Гран-при Турции рассчитывают подписать контракт с Формулой-1 на пять лет при возвращении в календарь чемпионата мира. Об этом сообщает FormulaPassion.

Как сообщалось ранее, руководство автодрома «Истанбул-Парк», а также представители Международной автомобильной федерации (ФИА) и Формулы-1 достигли соглашения о возвращении этапа в календарь чемпионата уже в 2027 году.

Пока неизвестно, будет ли гонка в Турции ежегодной, или будет чередоваться с другим этапом.

Трасса, известная своим сложным рельефом и восьмым поворотом, уже возвращалась в календарь на временной основе в 2020 и 2021 годах. А впервые Турция принимала Формулу-1 в 2005 году. Тогда победу в гонке одержал Кими Райкконен. Всего трасса «Истанбул-Парк» приняла девять Гран-при Ф-1.