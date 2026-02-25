«Не очень умно стрелять себе в ногу». Сайнс — о публичной критике нового регламента

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о критике новых болидов Формулы-1.

«Честно говоря, у меня пока нет сложившегося мнения о новом регламенте. Но мне кажется, что, независимо от моего личного мнения, не очень умно стрелять себе в ногу. Я за то, чтобы в частном порядке критиковать тех, кто отвечает за спорт, и говорить им, нравится мне что-то или нет.

Мне не нравится начинать публично критиковать свой спорт, потому что это создаёт порочный круг, и тогда все, даже журналисты, начинают подвергать Формулу-1 критике. Я предпочитаю подождать и дать свою оценку после четырёх-пяти гонок», – приводит слова Сайнса FormulaPassion.