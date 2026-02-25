Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не очень умно стрелять себе в ногу». Сайнс — о публичной критике нового регламента

«Не очень умно стрелять себе в ногу». Сайнс — о публичной критике нового регламента
Комментарии

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о критике новых болидов Формулы-1.

«Честно говоря, у меня пока нет сложившегося мнения о новом регламенте. Но мне кажется, что, независимо от моего личного мнения, не очень умно стрелять себе в ногу. Я за то, чтобы в частном порядке критиковать тех, кто отвечает за спорт, и говорить им, нравится мне что-то или нет.

Мне не нравится начинать публично критиковать свой спорт, потому что это создаёт порочный круг, и тогда все, даже журналисты, начинают подвергать Формулу-1 критике. Я предпочитаю подождать и дать свою оценку после четырёх-пяти гонок», – приводит слова Сайнса FormulaPassion.

Материалы по теме
Настал год «Феррари»? Итоги финальных тестов команд Формулы-1
Настал год «Феррари»? Итоги финальных тестов команд Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android