Берни Экклстоун: титул «Феррари» пойдёт на пользу Формуле-1

95-летний Берни Экклстоун, бывший руководитель Формулы-1, высказался о перспективах «Феррари» в сезоне-2026.

«Следите за «Феррари»! Надеюсь, «Феррари» скажет своё слово. Это точно пойдёт на пользу Формуле-1, если «Феррари» сможет выиграть титул.

Хэмилтон? Видно то, что он не хочет сдаваться, не хочет уходить, пока не достигнет титула. Может быть, получится в нынешнем сезоне. Это стало бы отличной историей», — приводит слова Берни Экклстоуна Sport.de.

Напомним, «Феррари» по итогам предсезонных тестов в Бахрейне стала одной из лучших команд.

Для Хэмилтона предстоящий сезон станет вторым в составе итальянской команды.