«Хочет увидеть, на что способна команда». Сайнс высказался об Алонсо

«Хочет увидеть, на что способна команда». Сайнс высказался об Алонсо
Испанский пилот «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о проблемах, с которыми в «Астон Мартин» столкнулся Фернандо Алонсо.

«Недавно мы с Фернандо пересеклись в паддоке и проболтали минут 20, на разные темы. И да, можно сказать, что он оказался в похожей со мной ситуации. Всё складывается неидеально, есть трудности, но он хочет увидеть, на что команда способна на самом деле, как она реагирует на подобные ситуации.

Для нас обоих многое зависит от того, как наши команды способны реагировать на трудности и действовать в таких ситуациях. При этом я желаю Фернандо всего наилучшего. Я надеюсь, что «Астон Мартин» и «Хонде» удастся прибавить в сравнении с тем, что они показали на тестах в Бахрейне», – приводит слова Сайнса RacingNews365.

Что привело к кошмару команды Ньюи и Алонсо? 5 причин жуткого старта «Астон Мартин»
Что привело к кошмару команды Ньюи и Алонсо? 5 причин жуткого старта «Астон Мартин»
