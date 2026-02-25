Скидки
ФИА будет использовать ИИ, чтобы фиксировать нарушения границ трассы

ФИА будет использовать ИИ, чтобы фиксировать нарушения границ трассы
Международная автомобильная федерация (ФИА) с 2026 года будет использовать в Формуле-1 специальную систему ECAT, которая должна позволить судьям быстрее разбираться с нарушениями пределов трассы. Об этом сообщает итальянское издание Motorsport.

Как сообщается, система будет использовать для фиксации нарушений технологии искусственного интеллекта. При этом ожидается, что система снизит необходимость человеческого вмешательства на 95%.

Название системы расшифровывается как Every Car All Turns – каждая машина во всех поворотах. Как и следует из названия, ECAT будет следить за пилотами в каждом повороте, а при необходимости передавать доказательства нарушений командам.

Написанные кровью правила. Как технический регламент Формулы-1 изменился за 76 лет
Написанные кровью правила. Как технический регламент Формулы-1 изменился за 76 лет
