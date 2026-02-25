Скидки
Берман объяснил, почему «Хаас» отказался от версии заднего крыла, как у «Феррари»

Берман объяснил, почему «Хаас» отказался от версии заднего крыла, как у «Феррари»
Комментарии

Пилот «Хааса» Оливер Берман признался, что одной из причин, по которым команда не стала использовать решение с задним антикрылом, как в «Феррари» — излишний вес этой вариации аэродинамического элемента.

«Да, я видел его, и это выглядит круто, но это крыло очень тяжёлое. Думаю, все рассматривали такой вариант, включая нас, но в таких вопросах всегда приходится идти на компромисс», — приводит слова Бермана PlanetF1.

Напомним, команда из Маранелло показала уникальную версию антикрыла во время второго дня тестов. Конструкция позволяет элементу вращаться на 180 градусов и полностью менять положение пластины. Эксперты считают, что такое нововведение может дать пилотам «Феррари» прибавку до 8-10 км/ч на прямом участке трассы.

Берман — о новом антикрыле «Феррари»: я подумал, что оно сломалось
Комментарии
Все новости

