Экклстоун оценил перспективы «Ауди» в Формуле-1

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о проекте «Ауди» в «Королевских гонках».

«У команды есть всё необходимое для хорошего первого сезона в Формуле-1. Сейчас команды близки друг к другу. «Ауди» способна бороться на высоком уровне.

Бортолето? Он станет угрозой. Габриэл — очень быстрый пилот с чемпионским потенциалом», – приводит слова Берни Экклстоуна Sport.de.

Напомним, сезон-2026 для команды станет первым в качестве заводского коллектива. «Ауди» как команда выстроена на базе «Кик-Заубера».

По итогам 2025 года «Кик-Заубер» стал девятым в Кубке конструкторов, опередив только «Альпин».

