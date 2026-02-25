«Может сказать только Оскар». Хаккинен — о причинах неудач Пиастри в 2025 году

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен высказался о выступлении гонщика «Макларена» Оскара Пиастри в сезоне-2025.

«В первую очередь нужно сказать, что Оскар замечательный парень – очень простой и скромный. И он очень талантлив, прекрасно умеет контролировать машину, очень хорош в пилотаже. Основные сложности для современных пилотов Формулы-1 — сами болиды и особенности работы с шинами. И Оскара, как мне кажется, отличает умение очень бережно работать с шинами, плавно управлять болидом. Пиастри показывает прекрасный пилотаж, в этом нет сомнений, и большую часть времени он выступает очень стабильно.

Но в прошлом сезоне что-то произошло. Что именно? Сказать может только сам Пиастри. Ответить на вопрос, откуда начали появляться эти ошибки, из-за которых он не смог продемонстрировать максимум своих возможностей. Двое за один сезон не могу стать чемпионами. Чемпионом может быть только один. И прошлый чемпионат выиграл Ландо Норрис. Но Пиастри всё равно является фантастическим гонщиком», — приводит слова Хаккинена Speedcafe.