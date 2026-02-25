Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Может сказать только Оскар». Хаккинен — о причинах неудач Пиастри в 2025 году

«Может сказать только Оскар». Хаккинен — о причинах неудач Пиастри в 2025 году
Комментарии

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен высказался о выступлении гонщика «Макларена» Оскара Пиастри в сезоне-2025.

«В первую очередь нужно сказать, что Оскар замечательный парень – очень простой и скромный. И он очень талантлив, прекрасно умеет контролировать машину, очень хорош в пилотаже. Основные сложности для современных пилотов Формулы-1 — сами болиды и особенности работы с шинами. И Оскара, как мне кажется, отличает умение очень бережно работать с шинами, плавно управлять болидом. Пиастри показывает прекрасный пилотаж, в этом нет сомнений, и большую часть времени он выступает очень стабильно.

Но в прошлом сезоне что-то произошло. Что именно? Сказать может только сам Пиастри. Ответить на вопрос, откуда начали появляться эти ошибки, из-за которых он не смог продемонстрировать максимум своих возможностей. Двое за один сезон не могу стать чемпионами. Чемпионом может быть только один. И прошлый чемпионат выиграл Ландо Норрис. Но Пиастри всё равно является фантастическим гонщиком», — приводит слова Хаккинена Speedcafe.

Материалы по теме
Написанные кровью правила. Как технический регламент Формулы-1 изменился за 76 лет
Написанные кровью правила. Как технический регламент Формулы-1 изменился за 76 лет
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android